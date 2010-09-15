За програмою будівництва доступного житла у вересні виділено 100 млн. грн.

На реалізацію в Україні державної цільової програми будівництва доступного житла на період 2010-2017 рр., затвердженої урядом, у вересні виділено 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РІСУХІН.

Він нагадав, що реалізація програми покладена на Міністерство регіонального розвитку і будівництва. У 2010 році на реалізацію програми передбачено виділити понад 330 млн. грн. "За рішенням міжвідомчої комісії, створеною Мінрегіонбудом, відібрано 70 об'єктів в 34 містах України, які можуть брати участь у цій програмі. Не залученіпдоки Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська, Черкаська області і місто Севастополь", - сказав Л. РІСУХІН.

За його словами, на сьогодні дано позитивне рішення по 23 об'єктах у 8 областях, зокрема в Житомирській, Одеській, Сумській, Харківській, Донецькій, Київській, Луганській і Чернівецькій областях.

Крім того, в областях вже зарезервовано близько 600 земельних ділянок загальною площею понад 2 тис. га для будівництва доступного житла. Частину коштів, виділених у вересні, планують скерувати на будівництво інженерних мереж і транспортної інфраструктури на ділянках.

Також за словами Л. РІСУХІНА, на сьогодні у чергах на житло стоїть понад 1,2 млн. сімей. Очікують, що близько 3 тис. сімей зможе заплатити 70% вартості житла. Нагадаємо, інші 30% покриваються за рахунок коштів програми.

Окрім цього, Л. РІСУХІН повідомив, що Фонд звернувся в уряд з пропозицією випустити облігації під державні гарантії на суму понад 500 млн. грн., що дозволить надавати кредити сім'ям, які не можуть заплатити 70% вартості житла на рівні до 14% річних.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня на прес-конференції міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА сказав, що міністерство заявляє про початок будівництва доступного житла в поточному році.