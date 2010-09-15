Стартувала програма "Доступне житло"

Міністерство регіонального розвитку й будівництва України заявляє про початок реалізації програми з будівництва доступного житла, яка спрямована на добудову об`єктів з високим ступенем готовності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник міністра регіонального розвитку й будівництва Дмитро ІСАЄНКО.

«Кошти (перші 100 млн. грн. з 330 млн. грн., передбачені в Держбюджеті на 2010 рік - УНІАН) ми одержали лише минулого тижня, і лише сьогодні починається програма будівництва житла», - сказав він.

За словами Д.ІСАЄНКА, на 100 млн. грн. можна збудувати близько 900 квартир, а на 330 млн. грн. – близько 3 тис. квартир.

«Є розуміння, що грошові кошти, які є в бюджеті, – 330 млн. грн. - буде виділено міністерству. Це залежатиме від того, як швидко ми витратимо ці 100 млн. і як ми їх витратимо. Тому із запропонованих варіантів ми виберемо об`єкти з максимальним ступенем готовності, які ні в кого не викликають сумніву», - додав він.

Заступник міністра нагадав, що міжвідомча комісія відібрала для участі в програмі близько 70 об`єктів, з яких упродовж двох місяців держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву забракував близько половини.

«З цих об`єктів лише половина теоретично може брати участь у цій програмі. Всі решта або закладені, або перебувають у стані банкрутства, або ступінь готовності не задовольняє», - пояснив він.

Д.ІСАЄНКО уточнив, що серед регіонів лідерами в цій програмі стануть Донецька, Київська області, Київ, Харківська область.

«На сьогодні Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області і Севастополь взагалі не мають тих проектів, які могли б брати участь у цій програмі», - сказав він.

За словами заступника, в Києві на будівництво доступного житла цього року з 330 млн. грн. планується витратити близько 50 млн. грн. Зокрема, для участі в програмі розглядаються державні об`єкти, п`ять комунальних об`єктів у Києві (житловий комплекс на вулиці Бальзака на Троєщині, на вулиці Поліській, біля станції метро «Червоний хутір», на вулиці Здолбунівській).

Він також висловив упевненість у тому, що передбачені на цей рік кошти на програму доступного житла вдасться освоїти до кінця року.

«Постанова Кабінету Міністрів дозволяє нам не здавати об`єкти цього року. Освоїти гроші ми можемо, а здавати можемо наступного року… Сумнівів, що ми ці об`єкти здамо, немає жодних», - додав заступник міністра.

Він пояснив, що кошти спрямовуватимуться на об`єкти після того, як на об`єкті сформується пул інвесторів, які заплатять за квартири 70% їх вартості. Потім держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву надасть громадянам кошти у вигляді 30% позики, що їх не вистачає для фінансування будівництва.

Д.ІСАЄНКО відзначив, що на сьогодні міжвідомчою комісією розглядається ще близько 40 об`єктів для участі в програмі.

Заступник міністра також повідомив, що програма будівництва доступного житла була взята під патронат Президента України, завдяки чому в областях виділено 590 нових майданчиків площею 2,5 тис. га, до яких буде підведено необхідні інженерні комунікації, щоб у 2011 році безкоштовно виділити їх забудовникам для будівництва доступного житла. На його думку, вартість такого житла може становити 3 тис. грн./кв. м.

Д.ІСАЄНКО відзначив, що на 2011 рік на програму доступного житла міністерство проситиме виділити з Держбюджету 390 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, на реалізацію в Україні державної цільової програми будівництва доступного житла на період 2010-2017 рр., затвердженої урядом, у вересні виділено 100 млн. грн.