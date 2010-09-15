Монтаж виставки дешевого житла в «Експоцентрі» розпочнеться наступного тижня

Монтаж виставки дешевих будинків із застосуванням нових технологій почнеться наступного тижня в Національному комплексі "Експоцентр України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро ІСАЄНКО.

"Ми досягли угоди з "Експоцентром", визначено місце, звільнений 24-й будівельний павільйон. Заздалегідь відгукнулося близько 56 компаній з різними типами будівництва об'єктів, які готові на "Експоцентрі" побудувати свої будинки. Ще цього року така постійно діюча виставка у нас працюватиме", - сказав заступник міністра.

Він зазначив, що 21 вересня Мінрегіонбуд збере забудовників, які хочуть розмістити в "Експоцентрі" свої експонати.

Як повідомляв УНІАН, проект будівництва демонстраційних будинків з використанням нових технологій (дешевого житла) може бути реалізований через півроку. Вартість запропонованих будинків у діапазоні 20-70 тис. дол.

Раніше Міністерство регіонального розвитку і будівництва України вибрало земельну ділянку в районі ВДНХ в Києві для будівництва демонстраційних будинків з використанням нових технологій (дешеве житло).