Мінрегіонбуд планує завершити розробку проекту Містобудівного кодексу

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України планує до кінця поточного року завершити розробку проекту Містобудівного кодексу і подати його на друге читання до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України Ігор СОКОЛОВ.

"Плануємо цього року завершити розробку Містобудівного кодексу", - сказав він.

За попередніми даними, профільний комітет планує внести цей законопроект до другого читання в парламенті 15 листопада.

І. СОКОЛОВ сказав, що в доопрацьованому проекті передбачається максимально привести дозвільну систему в будівництві до міжнародного рівня для сприяння залученню зарубіжних інвестицій. При цьому в документі пропонують переглянути питання містобудівної документації. Зокрема, скоротити перелік містобудівної документації, яка має бути розроблена місцевими органами влади, виключивши з нього містобудівне обгрунтування, проект забудови територій, проект розподілу територій.

Також в проекті Містобудівного кодексу передбачено підвищення рівня узгодження містобудівної документації. Зокрема пропонують передбачити узгодження генеральних планів певних міст на рівні Кабінету міністрів.

У той же час І. СОКОЛОВ зазначив, що перше коригування генпланів після їх затвердження має бути не раніше, ніж через 2-3 роки.

Крім того, документ пропонує ввести режими забудови історичних ареалів, ввести в практику містобудування зонинг територій, а також впровадити електронний документообіг.

І. СОКОЛОВ також сказав, що проект передбачає змінити визначення МАФ (мала архітектурна форма) на "тимчасову споруду для здійснення підприємницької діяльності". У той же час, в законопроекті визначено, що поняття МАФ включає лавки, клумби та інші малі архітектурні форми.

Заступник міністра додав, що в міністерстві планують переглянути норму громадського обговорення для того, щоб "відвести людей з площ".

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2010 р.. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Містобудівного кодексу України.