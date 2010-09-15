На будівництво доступного житла відмінять ПДВ - проект Податкового кодексу

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України внесло норму про відміну податку на додану вартість (ПДВ) на будівельно-монтажні роботи при будівництві доступного житла в допрацьований проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро ІСАЄНКО.

"Допрацьований останній варіант Податкового кодексу. Наша пропозиція про те, щоб з будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла і житла, що будується за державні кошти, зняти податок на додану вартість, пройшла. І у разі прийняття Податкового кодексу з наступного року на цих об'єктах ПДВ ми платити не будемо", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні Міністерство регіонального розвитку і будівництва мало намір внести норму про відміну податку на додану вартість на будівельно-монтажні роботи при будівництві доступного житла в проект Податкового кодексу у другому читанні.

У міністерстві пояснили, що після того, як норма про відміну ПДВ на будівництво житла обговорювалася в Міністерстві фінансів, її вилучили з проекту Податкового кодексу, зважаючи на витрати на суму понад 2,6 млрд. грн.

Мінрегіонбуд вніс поправку, згідно з якою звільнення від ПДВ стосуватиметься не усього житлового будівництва, а тільки будівництва доступного житла.

9 червня уряд підтримав ініціативу Міністерства регіонального розвитку і будівництва щодо звільнення від податку на додану вартість будівельних робіт при зведенні житла. Такий крок дозволить здешевити житло до 8%.