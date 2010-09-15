Мінрегіонбуд заявив про припинення відтоку кадрів з будівельної галузі

У Міністерстві регіонального розвитку і будівництва України заявляють про припинення відтоку кадрів з будівельної галузі країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав виконувач обов'язків першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолій БЕРКУТА.

"Цього року зменшення чисельності складає усього 1,8% від 690 тис. осіб, зайнятих сьогодні в будівельній галузі. Тобто з будівельних організацій сьогодні припинився відтік кадрів у інші галузі або за межі України. Фактично цей процес припинився", - сказав він.

А. БЕРКУТА також зазначив, що заробітна плата українських будівельників цього року виросла на 20-22%, порівняно з торішніми показниками, залежно від регіонів.

Він нагадав, що минулого року кількість працівників, зайнятих у будівельній галузі, скоротилася на 100 тис. осіб.