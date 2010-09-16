Вартість оренди квартир у Києві зросла на 0,7%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 1 по 15 вересня ц.р. зросла на 0,68% (3 дол.) – до 511 дол. за квартиру за місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир хросла на 3 дол. – до 527 дол., 2-кімнатних, – на 4 дол., до 702 дол., 3-кімнатних, – на 5 дол., до 842 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 405 дол., 2-кімнатних, – на 5 дол., до 687 дол., 3-кімнатних, – на 6 дол., до 817 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 320 дол., 2-кімнатних, – на 2 дол., до 425 дол., 3-кімнатних, – на 3 дол., до 632 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол., до 336 дол., 2-кімнатних, – на 3 дол., до 443 дол., 3-кімнатних, – на 5 дол., до 535 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол., до 305 дол., 2-кімнатних, – на 3 дол., до 408 дол., 3-кімнатних, – на 4 дол., до 519 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 323 дол., 2-кімнатних, – на 3 дол., до 438 дол., 3-кімнатних, – на 4 дол. – до 532 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 383 дол., 2-кімнатних, – на 4 дол., до 500 дол., 3-кімнатних, – на 4 дол., до 638 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 299 дол., 2-кімнатних, – на 3 дол., до 425 дол., 3-кімнатних, – на 4 дол., до 533 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 308 дол., 2-кімнатних, – на 4 дол., до 434 дол., 3-кімнатних, – на 5 дол., до 541 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 296 дол., 2-кімнатних, – на 3 дол., до 408 дол., 3-кімнатних, – на 4 дол., до 534 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в серпні ц.р. зросла на 2,83% (14 дол.) – до 507 дол. за квартиру за місяць; за 1-е півріччя 2010 року зросла на 8,38% (37 дол.) – до 474 дол. за квартиру за місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.