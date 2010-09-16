Вартість землі у передмісті Києва зросла на 0,6%

Середня вартість землі у передмісті Києва під коттеджне будівництво з 1 по 15 вересня 2010 року зросла на 0,61%, або на 24 дол., – до 3957 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок зросла в Баришівському районі – на 0,40% (5 дол.) – до 1156 дол./сотка, Вишгородському – на 0,37% (11 дол.) – до 3014 дол./сотка, Бородянському – на 0,43% (8 дол.) – до 1918 дол./сотка, Києво-Святошинському – на 0,71% (46 дол.) – до 6539 дол./сотка, Фастівському – на 0,90% (10 дол.) – до 1142 дол./сотка, Кагарлицькому – на 0,68% (10 дол.) – до 1488 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 0,93% (10 дол.) – до 1052 дол./сотка, Обухівському – на 0,78% (36 дол.) – до 4584 дол./сотка, Макарівському – на 0,90% (16 дол.) – до 1815 дол./сотка, Васильківському – на 0,34% (9 дол.) – до 2607 дол./сотка, Броварському – на 0,48% (14 дол.) – до 3047 дол./сотка, Білоцерківському – на 0,43% (5 дол.) – до 1210 дол./сотка, Іванківському районі – на 0,57% (6 дол.) – до 1101 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі у передмісті Києва під коттеджне будівництво у серпні 2010 року знизилася на 1,22%, або на 48 дол., – до 3933 дол. за сотку; у липні 2010 року знизилася на 1,24%, або на 50 дол., – до 3981 дол. за сотку; за 6 місяців цього року зросла на 5,22%, або на 200 дол., – до 4031 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і коттеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.