Землі в Дніпропетровській області подорожчала на 0,49%

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під коттеджне будівництво з 1 по 15 вересня 2010 року зросла на 0,49% або 13 дол., – до 2 585 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Дніпропетровському районі області виросла на 0,49% (13 дол.) – до 2747 дол./сотка, у Новомоськовськом – виросла на 0,51% (6 дол.) – до 1231 дол./сотка, у Крінічанськом – виросла на 0,42% (4 дол.) – до 1038 дол./сотка, у Синельниковськом – виросла на 0,43% (12 дол.) - до 2794 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Дніпропетровській області під коттеджне будівництво в серпні 2010 року знизилася на 1,54% або 40 дол., – до 2 572 дол. за сотку; у липні 2010 року знизилася на 1,18%, або 31 дол., – до 2 621 дол. за сотку; за 6 місяців 2010 року зросла на 3,28%, або 84 дол., – до 2 643 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і коттеджних поселень, а також маркетинговими дослідженнями ринку.