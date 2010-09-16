Київська готова погасити 300 млн. грн. боргу перед «Київводоканалом»

Київська влада заявляє, що у бюджеті міста є гроші на погашення боргу щодо різниці в тарифах перед «Київводоканалом» у розмірі 300 млн. грн., однак через судові розгляди не виконує розрахунки з компанією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, два тижні тому Київ здійснив погашення боргу перед «Київенерго» і Дарницькою ТЕЦ у зв`язку з різницею у тарифах обсягом 1,5 млрд. грн. Таким чином, питання нормального входження столиці в опалювальний сезон було остаточно закрито.

«Нами подавалася пропозиція на зняття 300 млн. грн. для розрахунків різниці у тарифах з «Київводоканалом». Але враховуючи, що ми на сьогодні знаходимося в судових розглядах і в судових тяжбах, депутатські житлово-комунальна і бюджетна комісії не підтримали нашу пропозицію, і ця сума не була знята із взаєморозрахунків», - сказав представник КМДА, пояснюючи ситуацію з боргом перед «Київводоканалом».

«На сьогодні є 300 млн. ще в бюджеті для різниці у тарифах за воду. Але поки не буде ухвалене остаточне рішення суду, ми ці кошти сплатити не можемо», - підкреслив Р.КРАМАРЕНКО.