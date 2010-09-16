Київрада затвердила Програму будівництва доступного житла

Київрада затвердила Програму будівництва (придбання) доступного житла у столиці на 2010-2017 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за таке рішення сьогодні на черговому пленарному засіданні VI сесії VI скликання проголосували 99 депутатів.

Програма буде реалізована у три етапи. Перший – 2010-2011 роки, 2,915 тис. квартир; другий – 2012-2013 роки, 7,6 тис. квартир; третій – 2014-2017 роки, 17,2 тис. квартир.

Загалом передбачено будівництво протягом семи років 27,7 тис. квартир для тих, хто зараз перебуває на квартирній черзі.

Фінансування програми заплановано за принципом 70/30: 70% вартості житла сплачує громадянин, а 30% - за кошти бюджету. Зокрема, 21% виділятиметься з державного бюджету України, а 9% – з міського. З 2010-го по 2017 рік з міського бюджету повинно бути виділено 1247,8 млн. грн.

«Житлова проблема є однією з найбільш гострих соціально-економічних питань у місті, оскільки значна частина населення потребує покращення житлових умов. Враховуючи те, що квартирна черга у Києві налічує зараз понад 115 тисяч сімей, це програма є вкрай необхідною для мешканців столиці», - сказав секретар Київради О.ДОВГИЙ.

Програма будівництва доступного житла для черговиків квартирного обліку «50х50», «60х40» та «70х30» діє у Києві з 1998 року. За 12 років існування програми на її виконання з міського бюджету спрямовано 545 млн. грн., йдеться у повідомленні.