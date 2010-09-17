ФМБ уклав перші договори по трьох об'єктах за програмою доступного житла

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 11 вересня уклав перші договори з ТзОВ «Сільбуд-інвест» і ТзОВ «Градострой» по трьох об`єктах, які Кредитний комітет фонду схвалив до участі в реалізації програми доступного житла.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі фонду.

Як пояснив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН, на першому етапі процедура реалізації програми доступного житла передбачає надання з боку забудовників усіх необхідних документів. Зокрема, забудовник повинен мати необхідну кількість вільних квартир, надати гарантії своєчасного введення в експлуатацію будинку, мати всі необхідні ліцензії тощо.

Л.РИСУХІН повідомив, що перший об`єкт, по якому підписаний договір про участь у програмі доступного житла, розташований по вул. Вокзальна, 53 в Глевасі (Київська обл., Васильківський район). Забудовником житлового будинку виступає ТзОВ «Сільбуд-інвест».

«На цьому об`єкті є достатня кількість вільних квартир, він має перспективу введення в експлуатацію в 4-му кварталі цього року», - сказав він.

При цьому від компанії «Градострой» у програмі беруть участь два об`єкти – житловий комплекс «Приозерний» в Києві по вул. Здолбунівська, 13, і житловий будинок у Чернігові по вул. Червоногвардійська, 3в.

У свою чергу, в компанії «Градострой» УНІАН повідомили, що житловий комплекс у Києві, ступінь готовності якого перевищує 70%, планується до введення в експлуатацію в другому кварталі 2011 року, а будинок у Чернігові, який готовий на більш ніж 80%, - до кінця поточного року.

Нагадаємо, на сьогодні Фонд розглянув і визначив 23 об`єкти у 8 областях України, що мають право брати участь у програмі будівництва доступного житла.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва України заявило про початок реалізації програми з будівництва доступного житла, яка направлена на добудову об`єктів з високим ступенем готовності.

На реалізацію в Україні державної цільової програми будівництва доступного житла на період 2010-2017 рр., затвердженої урядом, у вересні ц.р. виділені перші 100 млн. грн. Усього на програму цього року виділено 330 млн. грн., на які можна збудувати близько 3 тис. квартир.