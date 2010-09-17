Держава посилить нагляд при будівництві об'єктів

Уряд планує внести зміни до постанови, яка зобов`язує органи і посадовців, уповноважених законом здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, до 31 грудня 2010 року тимчасово припинити проведення планових і позапланових перевірок суб`єктів господарювання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, зміни сьогодні відпрацьовуються Міністерством регіонального розвитку і будівництва і стосуватимуться здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

«На інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю покладені функції з ухвалення в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів шляхом видачі сертифікату відповідності побудованого об`єкту проектній документації, державним будівельним нормам і правилам. Здійснення таких функцій може бути забезпечене тільки через постійний контроль і нагляд за всіма етапами будівництва об`єктів архітектури”, - відзначив В.ТИхонов.

Він додав, що з погляду громадського інтересу, стійкість, надійність, готовність до експлуатації об`єкту будівництва мають визначатися предметом державного контролю.

Нагадаємо, 21 травня 2009 року Кабінет міністрів України прийняв постанову № 502 «Про тимчасові обмеження зі здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року», яким зобов`язав органи і посадовців, уповноважених законом здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, до 31 грудня 2010 року тимчасово припинити проведення планових і позапланових перевірок суб`єктів господарювання.