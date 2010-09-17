На Тернопільщині обсяги будівельних робіт зменшилися на 27,2%

В Тернопільській області обсяги виконаних будівельних робіт у січні-серпні цього року, порівняно з аналогічним періодом 2009-го року, зменшилися на 27,2%. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, загалом за 8 місяців було виконано робіт на 247,069 млн грн. Зокрема, на будівництво будівель та споруд будівельними підприємствами було використано 225,932 млн грн., на установлення інженерного устаткування будівель та споруд – 17,053 млн грн., на оренду будівельної техніки – 1,604 млн грн., на підготовку земельних ділянок – 592 тис. грн., на роботи із завершення будівництва – 1,888 млн грн.

За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 77,5% від загального обсягу, з капітального ремонту – 13,7%, з поточного – 8,8%.