До кінця року виділять кошти на будівництво об'єктів до Євро-2012 – Колесніков

Віце-прем'єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ обіцяє, що до кінця року уряд виділить кошти, передбачені на будівництво об'єктів до проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це він сказав в ефірі Шустер Live на телеканалі «Україна».

Б.КОЛЕСНІКОВ нагадав, що спочатку року Кабмін обіцяв виділити 23 млрд. грн. на проведення будівельних робіт. За його словами, ця сума складається «з двох частин: основне будівництво - 10 мільярдів і дорожнє будівництво - 13 мільярдів».

Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що з 10 млрд. на сьогодні профінансовано 6.

«Залишилося чотири. Всі гроші до копійки будівельники отримають до кінця року», - додав віце-прем'єр-міністр.

Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що поточного року "дорожніх" коштів буде виділено 8,5-9 млрд.

«Тут ми трошки відстали з графіку», - визнав він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, уряд «переконав УЕФА, що ми не побудуємо всі дороги». При цьому додав, що основні дороги будуть готові до Євро-2012.