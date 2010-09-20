Експерт: відновлення будівельної сфери варто очікувати у другій половині 2011 р.

Повноцінного відновлення об'ємів будівництва в Україні варто чекати тільки у другій половині 2011 року, коли ставки за іпотечними кредитами у гривні знизяться до 15%, збільшаться об'єми кредитування будівельних організацій і населення. Така думка експертів інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

За їх даними, ставки за іпотечними кредитами від початку червня знизилися на 2% - до 22,73%. Проте, незважаючи на це, вони залишаються поки дуже високими.

Об'єм будівельних робіт в Україні у серпні порівняно з липнем збільшився на 297,1 млн. грн. до 4,133 млрд. грн. Цей показник за січень-серпень скоротився на 14%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Як зазначають експерти, темпи зниження виробництва в будівництві з місяця у місяць скорочуються.

Плавне відновлення будівництва, на думку Миколи Івченка, керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, пояснюється, передусім, збільшенням кредитування цієї сфери. Так, об'єм нових кредитів будівельним організаціям у травні склав 1,5 млрд. грн., у червні - 1,9 млрд. грн., у липні - 2,5 млрд. грн. Крім того, поновлюється іпотечне кредитування населення. Об'єм таких кредитів у липні виріс до 0,3 млрд. грн. порівняно з 0,2 млрд. грн. у червні. Також зростанню будівництва сприяє збільшення прибутків українців. Реальна заробітна плата в Україні за перші сім місяців виросла на 9,3%.