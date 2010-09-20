АМКУ закликає Київську область прийняти порядок встановлення та оприлюднення тарифів

Антимонопольний комітет України закликає владу Київської області розробити і прийняти порядок встановлення і оприлюднення тарифів на централізоване опалювання і гаряче водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови АМК Олена ЧЕРНЕЛЕВСЬКА сьогодні під час круглого столу "Дотримання порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги в Київській області".

Вона нагадала, що до створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг (НКРРКП) за місцевими органами самоврядування залишили затвердження тарифів на послуги централізованого опалювання і гарячого водопостачання, а за НКРРКП - формування тарифу на теплову енергію (за 1 Гкалл). Тому у разі підвищення однієї зі складових тарифів (ціни на газ) населення має бути повідомлене про зміни тарифів, а також про усі його складові, для чого передбачено проведення громадського обговорення.

За інформацією в.о. голови Київського обласного відділення АМК Володимира ВИСОТІНА, у першому півріччі 2010 року АМК притягнув до відповідальності шість природних монополістів у Київській області за зловживання монопольним становищем під час установки комунальних тарифів ("Фастівводоканал", "Таращатепломережа", "Тетіївтепломережа", "Бучатепломережа" та бориспільську "Райтепломережа").

Зокрема, виконавці послуг не дотримували порядок затвердження тарифів, а споживача повідомляли про змінені тарифи після введення їх в дію.

При цьому почастішали випадки встановлення тарифів без отримання заключення Держінспекції з контролю цін, як того вимагає законодавство (у Київській області заключення не отримали 8 підприємств).

У комітеті також підкреслили, що у більшості випадків інформація про зміну тарифів у ЗМІ публікується після затвердження нової вартості тарифів, а слухання не проводять або проводять формально, що призводить до непрозорого процесу формування тарифів і утиску інтересів споживачів.

"У Київській області практично відсутні порядки оприлюднення інформації про зміни тарифів на житлово-комунальні послуги і проведення відкритих слухань", - сказала О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

У свою чергу, заступник голови Київської обласної державної адміністрації Володимир МАКСИМЕНКО звернув увагу на те, що процедура затвердження тарифів з отриманням заключення Держкомісії з контролю цін, оприлюдненням і проведення громадських слухань триває 3 місяці, у цей час населення платить за старими тарифами, а комунальні підприємства несуть збитки.

Представники районних адміністрацій Київської області висловили думку, що з урахуванням узгодження і регуляторних процедур, які необхідно пройти після затвердження ціни на 1 Гкалл тепла, терміни затвердження тарифів затягнуться до напівроку.

Керівництво міст області вважає, що для того, щоб скоротити цей термін, необхідно віддати НКРРКП право централізовано встановлювати тарифи на тепло не лише за 1 гігакаллорію, але і в розрахунку за 1 кв. м опалювальній площі і 1 куб. м гарячої води.