Вартість оренди торгових приміщень у Києві знизилася на 0,7%

Середня вартість оренди торговельних приміщень в Києві у серпні 2010 року знизилася на 0,7%, у порівнянні з липнем, - до 21,61 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній "Траєкторія" (м. Київ).

Згідно з повідомленням, у серпні найбільше зростання цін було зафіксоване в Деснянському районі (+4,47%), Соломенському районі (+3,95%). Найбільше зниження цін спостерігалося в Оболонському районі (- 3,33%) і в Дніпровському районі (- 2,93%).

За даними компанії, у серпні середня вартість оренди квадратного метра торговельних приміщень в центрі столиці склала 60 дол., в Голосіївському районі - 20,33долл., Дарницькому - 10,67 дол., Деснянському - 11 дол., Дніпровському - 10,33 дол., Оболонському - 19 дол., Печерському - 29,33 дол., Подольському - 20 дол., Святошинському - 15,33 дол., Соломенському - 16,33 дол., Шевченківському - 25,33 долл.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди торговельних приміщень в Києві у липні 2010 року знизилася на 0,83%, у порівнянні з червнем, - до 21,76 дол./кв. м; у червні 2010 року - знизилася на 0,28%, у порівнянні з травнем- до 21,94 дол./кв. м; у травні 2010 року знизилася на 0,68%, в порівнянні з квітнем - до 22 дол./кв. м, у квітні виросла на 1,25% - до 22,15 дол./кв. м; у березні 2010 року виросла на 0,56% - до 21,88 дол./кв. м; у лютому 2010 року виросла на 3,76% - до 21,76 дол./кв. м; у січні - виросла на 3,44% - до 20,97 дол./к в . м .

Довідка УНІАН. Група компаній "Траєкторія" (м. Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української ріелторської групи.