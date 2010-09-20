У Києві офісні приміщення в серпні подорожчали на 1,5%

У Києві у серпні середня вартість офісних приміщень виросла на 1,45%, порівняно з липнем, - до 2 039,67 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній "Траєкторія" (м. Київ).

Згідно з повідомленням, кількість угод щодо комерційної нерухомості в серпні була на 1,3% більша, ніж в липні. Зокрема, найбільше заявки були на купівлю торговельних приміщень площею до 100 кв.м, у ціновому сегменті 1500-1700 дол./кв.м, у нежитловому фонді. Підвали і цокольні поверхи покупці не розглядали. Також був інтерес на офіси площею 150-200 кв. м, у новобудовах, у 1-х поверхах з окремими входами, у Шевченківському, Печерському, частково Соломенському районах за ціною до 150 грн./кв.м.

У компанії зазначили, що в серпні найбільше зростання цін на офісні приміщення було зафіксоване в Оболонському районі (+4,06%), у Подільському районі (+3,89%), у Деснянському районі (+3,53%). Найбільше зниження ціни було на офіси в центрі Києва (- 1,31%).

За даними компанії, у серпні середня вартість квадратного метра офісної нерухомості в центрі міста склала 6695 дол., Голосіївському районі - 1456 дол., Дарницькому - 1076 дол., Деснянському - 1098 дол., Дніпровському - 1051,67 дол., Оболонському - 1853,33 дол., Печерському - 2401,33 дол., Подольському - 1670,67 дол., Святошинському - 1376,67 дол., Соломенському - 1455,33 дол., Шевченківському - 2302,00 дол.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в липні середня вартість офісних приміщень виросла на 0,48% в порівнянні з червнем, - до 2 025,45 дол./кв. м; у червні середня вартість офісних приміщень знизилася на 0,2%, у порівнянні з травнем, - до 1 880,61 дол./кв. м; у травні середня вартість офісних приміщень знизилася на 0,01%, у порівнянні з квітнем, - до 1 858,52 дол./кв. м, в квітні середня вартість офісних приміщень виросла на 3,61%, у порівнянні з березнем - до 1861,21 дол./кв. м; у березні середня вартість офісних приміщень виросла на 1,2%, у порівнянні з лютим - до 1816,5 дол./кв. м; у лютому середня вартість офісних приміщень виросла на 0,87% - до 1802,21 дол./кв. м; у січні середня вартість офісних приміщень виросла на 0,57% - до 1791,36 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Група компаній "Траєкторія" (м. Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української ріелторської групи.