У Києві торгові приміщення у серпні подорожчали на 0,37%

У Києві середня вартість торговельних приміщень у серпні цього року виросла на 0,37% порівняно з липнем - до 2226,24 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній "Траєкторія" (м. Київ).

Згідно з повідомленням, у серпні найбільше зростання цін спостерігалося в Подільському районі (+1,08%), а найбільше зниження - в Дніпровському районі (- 0,40%).

У компанії зазначили, що в серпні середня вартість квадратного метра торговельних приміщень в центрі міста склала 7541 дол. у Голосіївському районі - 1552,33 дол., Дарницькому - 1057 дол., Деснянському - 1065 дол., Дніпровському - 1057,67 дол., Оболонському - 1898 дол., Печерському - 2757,67 дол., Подольському - 2114 дол., Святошинському - 1334,67 дол., Соломенському - 1483,33 дол., Шевченківському - 2628 долл.

Як повідомляв УНІАН, у Києві середня вартість торговельних приміщень в липні цього року виросла на 0,24% порівняно з червнем - до 2224,242 дол. за 1 кв. м; у червні - знизилася на 0,06% упорівнянні з травнем - до 1 981,7 дол. за 1 кв. м; у травні цього року виросла на 0,65% порівняно з квітнем - до 1 982,58 дол. за 1 кв. м, у квітні виросла на 0,62% порівняно з березнем - до 1972 дол. за 1 кв. м; у березні виросла на 2,9% - до 1962,24 дол. за 1 кв. м; у лютому виросла на 0,28% - до 1922,2 дол. за 1 кв. м; у січні знизилася на 0,38% - до 1908,3 дол. за 1 кв. м.

Довідка УНІАН. Група компаній "Траєкторія" (м. Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української ріелторскої групи.