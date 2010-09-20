У Києві вартість оренди офісних приміщень знизилася на 0,56%

У Києві середня вартість оренди офісних приміщень в серпні знизилася на 0,56%, порівняно з липнем - до 21,36 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній "Траєкторія" (м. Київ).

Згідно з повідомленням, у серпні зростання цін спостерігалося у Святошинському районі (+3,33%), в Деснянському районі (+1,60%), в Печерському районі (0,45%). Найбільше зниження ціни було в Шевченківському (- 3,56%) і Оболонському (- 2,27%) районах.

За даними компанії, у серпні середня вартість оренди 1 кв. м офісних приміщень в центрі міста склала 60 дол., в Голосіївському районі - 17,67 дол., Дарницькому - 10,33 дол., Деснянському - 10,33 дол., Дніпровському - 9,67, Оболонському - 17 дол., Печерському - 29,67 дол., Подольському - 25 дол., Святошинському - 16 дол., Соломенському - 16 дол., Шевченківському районі - 23,33 дол.

Як повідомляв УНІАН, у Києві середня вартість оренди офісних приміщень в липні знизилася на 0,98%, у порівнянні з червнем - до 21,48 дол./кв. м; у червні - виросла на 0,56%, у порівнянні з травнем, - до 21,7 дол./кв. м; у травні знизилася на 0,42%, порівняно з квітнем, - до 21,58 дол./кв. м, у квітні знизилася на 0,14%, порівняно з березнем, - до 21,67 дол./кв. м; у березні знизилася на 0,14% - до 21,70 дол./кв. м; у лютому виросла на 2,14% - до 21,73 дол./кв. м; у січні знизилася на 0,85% порівняно з груднем 2009 року - до 21,27 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Група компаній "Траєкторія" (Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української ріелторської групи.