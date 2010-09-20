Житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 99%

Житловий фонд України на 15 вересня готовий до опалювального сезону 2010-2011 рр. на 99,01%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

За його словами, завершені роботи з комплексної підготовки житлового фонду в Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській і Чернівецькій областях.

При цьому залишаються непідготовленими до зими 659 житлових будинків (6,26%) у Києві, 126 житлових будинків (3,68%) у Севастополі, 34 будинки у Чернігівській області, 11 будинків у Хмельницькій області, 20 будинків у Херсонській області, 99 будинків у Львівській області, 21 житловий будинок в Луганській області, 127 будинків в Кіровоградській області, 229 будинків в Івано-Франківській області, 458 будинків в Донецькій області, 63 будинки у Волинській області, 80 будинків у Вінницькій області, 227 будинків у Криму.

Ю. ХІВРИЧ також зазначив, що до опалювального сезону котельні підготовлені на 99,7% плану (відремонтовано 99,8% тепломереж), водопровідні насосні станції - 99,6%, каналізаційні насосні станції - 99,7%, водопровідні очисні споруди - 100%, підготовлено до роботи в зимовий період 6,4 тис. одиниць спеціалізованої техніки (98% від плану), заготовлено 961,13 тис. тонн посипного матеріалу і реагентів (95%).