Підприємства ТКЕ розрахувалися за газ на 80%

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) станом на 17 вересня ц.р. розрахувалися за спожитий під час опалювального сезону 2009-2010 р. газ на 79%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРІЧ.

За його словами, за опалювальний сезон підприємства ТКЕ спожили природного газу на 10 млрд. грн., сплатили - 8 млрд. грн. Заборгованість за опалювальний сезон становить 2,17 млрд. грн.

За словами Ю.ХІВРІЧА, на 100% за спожитий у минулому опалювальному сезоні газ розрахувалися підприємства ТКЕ Чернівецької і Миколаївської областей.

Міністр зазначив, що найбільший обсяг заборгованості за газ мають підприємства Дніпропетровської (1135 млн. грн.), Донецької (874 млн. грн.), Харківської (839 млн. грн.), Луганської (402 млн. грн.), Одеської, Запорізької, Рівненської, Львівської, Житомирської областей і Криму (250-130 млн. грн.).

При цьому за 8 місяців ц.рг. підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) розрахувалися за спожиту електроенергію на 73,9%. На 1 вересня загальна заборгованість підприємств ВКГ становить 2 млрд. 502 млн. 384 тис. грн. З початку цього року заборгованість даних підприємств за електроенергію зросла на 24,9%.