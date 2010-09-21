Первинка Києва у серпні подешевшала на 1,7%

Середня вартість житла на первинному ринку Києва в серпні знизилася на 1,7%, порівняно з липнем, - до 13 тис. 205 грн./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

Згідно з повідомленням, зниження цін в серпні в економ-класі склало 1% - до 9 тис. 943 грн./кв. м; у бізнес-класі - 1,8% - до 13 тис. 958 грн./кв. м; у преміум-класі - 0,1 - до 21 тис. 404 грн./кв. м.

"Таким чином, за 8 місяців (з грудня по серпень) по класах нерухомості зниження цін склало: економ-клас - 1,3%; бізнес-клас - 4,6%; преміум-клас - 11,6% ", - сказано в аналітичному звіті.

За даними фахівців порталу, вартість житла економ-класу за рік збільшилася на 1,2%; бізнес-класу − знизилася на 8,7%; а вартість житла преміум-класу знизилася на 20,7%.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП "Столична Нерухомість" щомісячно на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній. У звіті проаналізовано 135 об'єктів 59 компанії-операторів як введених в експлуатацію, так і з терміном введення в третьому кварталі 2012 року.