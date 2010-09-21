Депутат від БЮТ пропонує встановити ціни на газ та ЖКП на рівні, який діяв до підвищення

Народний депутат Володимир БОНДАРЕНКО (БЮТ) пропонує встановити у 2010-2011 роках ціни на природний газ і тарифи на житлово-комунальні послуги для населення на рівні, що діяв на 31 липня 2010 року.

Про це говориться в законопроекті №7145 "Про визначення принципів тарифно-цінової політики на житлово-комунальні послуги і природний газ для побутових потреб населення у 2010-2011 роках", внесеному до парламенту 20 вересня.

Законопроект пропонує Кабінету міністрів, Національній комісії з питань регулювання електроенергетики, місцевим органам самоврядування ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги і природний газ для побутових потреб населення в 2010 і 2011 роках встановити на рівні, що не перевищує рівень цін і тарифів, встановлених на 31 липня 2010 року.

Передбачається, що населення здійснює оплату житлово-комунальних послуг і спожитого на побутові потреби природного газу за цінами і тарифами, встановленими, виходячи з вищеперелічених принципів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 серпня підвищилися ціни на газ для населення і підприємств теплоенергетики.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

За даними Міністерства з питань житлово-комунального господарства, у зв'язку з підвищенням цін на газ тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання виростуть на 20-25%.

Граничний рівень ціни на природний газ для підприємств ТКЕ, що забезпечують населення опалюванням і гарячим водопостачанням, з 1 серпня 2010 року виросте на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування і розподіл газу).