Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує створити власне проектне підприємство.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент ХК «Київміськбуд» Сергій ДРАЧ.

«У зв`язку з тим, що виникли високі ризики в роботі з проектними організаціями, які сьогодні також розпадаються на очах і більше не можуть нам надати якісні послуги, ми плануємо створити своє підприємство, яке перехопить ініціативу і зможе виконати більшу частину проектних робіт, які виконуються «Київміськбудом», – сказав він.

С.ДРАЧ уточнив, що йдеться про купівлю проектної організації. «Ми зробили перші кроки, визначили базову проектну компанію. Вона ввійде в структуру «Київміськбуду». Через півтора місяці ми публічно представимо цю компанію», – пояснив він.

За словами віце-президента компанії, придбання проектної організації дасть змогу в перспективі скоротити вартість проектних робіт, що закладається в собівартість житла в об`єктах холдингу, на 60% завдяки впровадженню типових проектів будівель для мікрорайонів.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тисяч квадратних метрів житла, що становить 48% загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.