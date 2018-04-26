Котеджне будівництво в Україні: до і після кризи...

Незадовго до приходу в нашу країну фінансово-економічної кризи було проведено соціологічне опитування, яке показало, що 53% громадян України віддали перевагу б над міською квартирою будинку за містом. Будинок, де росли б діти, куди хотілося б повертатися знову і знову, з вогнем в каміні і вечірнім чаєм на веранді, де буде тепло і затишно улюбленій сім`ї і дорогим гостям. Особливо сильно хочеться "виїхати на природу" влітку. Хочеться туди, де чисте повітря, тінисті дерева і, бажано яке-небудь водоймище поблизу.

Тому передкризовий бум житлового будівництва дав потужний поштовх сфері котеджного будівництва, коли масово зводилися не лише розкішні "боярські хороми", але і містечка з одно- і двоповерхових будинків з обов`язковою присадибною ділянкою. У пам`яті девелоперів ще свіжі спогади про "золоті" для них 2006-2008 роки, коли в партнерстві з банками, котрі підтримують програми кредитування в тому чи іншому проекті, забудовники привчали українців до культури заміського життя. Разом з будівлею, земельною ділянкою і привабливим місцерозташуванням продавалася ідея нового стилю життя, яке припало до душі багатьом нашим співвітчизникам. Тим більше якщо врахувати, що вартість домоволодіння частенько була на рівні, або навіть нижча, від ціни не найбільшої квартири в місті. Рекордсменом зі зведення котеджних містечок з обіцяною і до того ж діючою інфраструктурою стала Київська область.

А потім почалася криза, котра зачепила цей ринку так само як і інші сегменти нерухомості. Вона виявилася дуже повчальною для українського ринку котеджної нерухомості, розплющивши очі на масу очевидних фактів, які у сприятливий для девелопменту період були непомітними. Сюди можна віднести непрофесійний підхід цілого ряду компаній девелопменту проектів котеджної нерухомості: непродумана концепція містечок, дуже незручна або обмежена їх інфраструктура, спірна форма власності на землю і т.д. Крім того, багато компаній елементарним чином недооцінили масштаби майбутньої роботи, необхідної для створення свого роду "міста в мініатюрі", яким і є котеджне селище. Утім, сьогодні вони вже поплатилися за свою самовпевненість, навіть не встигнувши "закласти перший камінь в будівництво".

Криза стала своєрідним "ситом", через яке просіювався ринок. Якщо раніше багато девелоперів дозволяли собі створювати пропозицію, не завжди очікувану покупцем, то зараз ситуація змінилася: потенційний клієнт чітко знає, що він хоче отримати за свої гроші і дуже добре розуміється у заміській нерухомості.

Отже, з чим же вступає вітчизняний ринок котеджного будівництва в осінь 2010 року? З одного боку - знизився обсяг продажів, мінімум на 40% впали середні ціни, багато проектів заморожено, практично припинила своє існування іпотека, оскільки більшість банків відмовляються видавати іпотечні кредити взагалі, а ті, які це роблять, пропонують малопривабливі умови з високими ставками. З іншого боку - на сьогодні вибір пропозицій котеджів украй великий, з`явилася можливість спокійно обдумати, порівняти, усе зважити, не побоюючись, що ціна на заміський будинок, котрий так сподобався, завтра знову підскочить.

До середини серпня загальна кількість котеджних містечок в Україні збільшилася порівняно з початком поточного року на 24 - до 563-х. З них: 174 містечка (30.9%) побудовано і введено в експлуатацію, 226 (40,14%) - будують, 163 (28.95%) - знаходяться у стадії проектування. З 389-ти містечок, які будують і спроектовані, у 130-ти (33,41%) будівництво "заморожене".

Отже, можна говорити, що заміська нерухомість поступово оговтується від кризи, і сьогодні для інвесторів вона привабливіша, ніж зведення висотних будинків у містах. Фонд інвестицій в українську нерухомість "Dragon - Ukrainian Properties and Development" оголосив про відновлення інвестування у розмірі $12 млн. у будівництво клубного селища "Riviera Villas", інфраструктура якого включає причали, міні-яхт-клуб з майстернею, приміщення для зберігання і обслуговування суден, 2 адміністративних будівлі, тенісний корт, волейбольний майданчик та інше. Починаючи з весни цього року, багато девелоперських компаній зауважили зростання інтересу до придбання домоволодіння в котеджних містечках. До середини серпня загальна кількість котеджних містечок там збільшилася порівняно з початком року на 12 - до 261-го, у т.ч.: 84 - побудовані і введені в експлуатацію, 87 - будують, 90 - знаходяться у стадії проектування.

Повторимося, поки особливо хизуватися операторам ринку нічим. Багато з них як заморозили будівництво наприкінці 2008 - початку 2009 року, так і досі не відновили роботу. Але є привід і для обережного оптимізму. Деякі девелопери з тією або іншою мірою інтенсивності відновили роботу. Поговоримо про тих, у кого є позитивні зрушення.

Комплекс "Олімпік Парк". Унікальне сучасне котеджне містечко європейського рівня, котре не має аналогів у країнах СНД. Є прикладом активної політики забудовника (основний інвестор - відомий підприємець М. Лагун), який прагне залишатися "на слуху" і у полі зору своїх потенційних клієнтів. Проект реалізують за 19 км від Києва по Житомирській трасі. На ділянці площею 290 га зводять 1030 котеджів і комплекс об`єктів побутової інфраструктури, котрий є предметом особливої гордості забудовника: торговельно-розважальний центр, фермерський ринок, супермаркет, готель, спортивно-оздоровчий комплекс та ін.). Передбачено будівництво 3-х черг, завершення робіт заплановано на 2012 рік. Покупцям пропонують близько 40 домоволодінь зі 100% готовністю, підключених до енерго- і газопостачання, водопроводу і каналізації, кожне з яких розташоване на земельній ділянці у 15 соток.

Селище "Альпійка". Його реалізує компанія "Золоті ворота", яка непогано зарекомендувала себе на ринку зведення нерухомості. Розташоване за 8 км від Києва по Новообухівській трасі. План передбачає будівництво 47-ми котеджів на території у 14 га. Земельні ділянки 20-30 соток розташовано так, щоб забезпечити максимально зручний під`їзд до домоволодіння. На сьогодні вже заселена 1-а черга (30 домоволодінь), завершується будівництво 2-ої черги. З реалізованої інфраструктури - дитячий майданчик, дороги, тенісні корти, 2 артезіанські свердловини, у планах - будівництво набережної, облагороджування існуючих тенісних кортів, проведення комунікацій.

Еколого-ландшафтне котеджне містечко "Боровик" (забудовник ДК "Профіт Груп" - київська компанія, яка надає послуги в галузі девелопменту комерційної нерухомості). Дуже цікавий проект. Містечко розташоване за 15 км від Києва в с.Новосілки, безпосередньо у хвойному лісі. На території у 8 га планують побудувати 41 котедж, прилеглі до них земельні ділянки - від 9 соток до 26 соток. Можна відзначити хорошу екологію, наявність лісу і річки, асфальтовані дороги, розвинену інфраструктура, транспортну доступність. Нині побудована і введена в експлуатацію 1-а черга з 18-ти домоволодінь.

Крім того, більш-менш активно ведуть будівельні роботи і в інших котеджних містечках поблизу Києва - "Happy Land", "Green Hills" (проект реалізує "Dragon - Ukrainian Properties and Development", до речі, звернемо увагу на активність цієї компанії, яка небезуспішно реалізує декілька проектів), "Безрадичі", "Dream Land Spa", "Северинівка" (забудовник - ТОВ "Діо груп"), "Маєток" (цей проект реалізує ТОВ "Будівельний Український Союз"), "Green Wood Club" (тут працює солідний забудовник - PRIME Capital Group, інвестиційно-девелопмерська компанія, яка здійснює розвиток проектів нерухомості фінансово-промислової групи "Олімп"), "Сонячна долина" (реалізацією проекту займається ТОВ "Будівельна компанія "Сонячна долина", здійснюють продаж будинків інвестиційно-консалтингова компанія INCONS).

Таким чином, великі компанії знову розглядають котеджне будівництво як спосіб диверсифікації бізнесу. Хоча, поки усе настільки крихко, що ще немає приводу для відверто позитивних прогнозів. Сподіватимемося, що боязка позитивна тенденція, яка намітилася, продовжиться надалі і навіть зміцнитися. Адже відновлення активного зведення котеджних містечок - і нові робочі місця, і розвиток вітчизняної сфери виробництва будівельних матеріалів. Якщо ж банки повернуться до іпотеки і понизять процентні ставки, то покупці зможуть знову звернути свої погляди на сегмент заміських котеджів.

Почому заміський комфорт

З початку року, за даними "РеалЕкспо" (за станом на 10.08.2010 р.), середня вартість 1 кв.м в котеджах по Київській області знизилася на 8,95%, а по Києву - на 26,6%. У цілому ж по Україні падіння склало 14,6%.

Київ:

Мінімальна вартість 1 кв.м - 350 доларів США

Максимальна вартість 1 кв.м - 4000 доларів США

Середня вартість 1 кв.м - 1330 доларів США (- 8,91% з початку року).

Київська область:

Мінімальна вартість 1 кв.м - 1000 доларів США (+66% з початку року)

Максимальна вартість 1 кв.м - 5500 доларів США (- 21,4% з початку року)

Середня вартість 1 кв.м - 2185 доларів (- 26,6% з початку року).

Але експерти стверджують, що ціни на котеджі, котрі будують, ростимуть і до кінця року можуть збільшитися додатково на 10%.

Галина Сорокіна