Верховна Рада планує запобігти протиправному захопленню земельних ділянок

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо запобігання протиправному захопленню земельних ділянок).

Даним законопроектом пропонується викласти у новій редакції частину 3 ст. 376 Цивільного кодексу України.

Передбачена можливість визнання в судовому порядку права власності на самочинно збудоване нерухоме майно лише особам, які до дати набуття чинності Земельним кодексом України (1 січня 2002 року – УНІАН) отримали земельні ділянки під ним, але з різних причин не оформили право власності або користування цими ділянками.

Крім того, законопроектом передбачено виключення з компетенції третейських судів вирішення справ, які стосуються визнання права власності на земельні ділянки, інше нерухоме майно та визнання дійсними або недійсними правочинів з відчуження, застави, управління таким майном.