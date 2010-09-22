«Київміськбуд» цього року збудує 243 тис. кв.м житла в Києві

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує цього року ввести 243 тисячі квадратних метрів житла в Києві.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

«Ми для себе визначилися остаточно: ми вводитимемо 243 тисячі квадратних метрів житла. Цей показник практично на 25% перевищує торішній показник», - сказав він.

В.МОЖАР відзначив, що сьогодні оформляються акти прийому в експлуатацію п`яти об`єктів: по вулиці Козацька, 112-114, будинок №16 на Позняках-2, будинок №1 на Осокорках-9-а, будинок №8 і 11 на Троєщині-10.

При цьому до кінця року холдинг планує ввести в експлуатацію ще чотири об`єкти: на проспекті Правди, 5, перша й друга секції житлового будинку на проспекті 40-річчя Жовтня, 30-32, житловий будинок на вулиці Полтавській, Чорновіла, Дмитрівській, будинок №4-б на Позняках-2.

«Введення таких об`єктів ми зменшили на четвертий квартал з метою економії коштів, тому що енергоносії стали дуже дорогими і практично ми намагаємося всю пускову програму завершити в теплий період. Тому на четвертий квартал залишилося 28% річної програми», - додав він.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв.м житла, що становить 48% загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.