Тепло у квартири українців прийде вчасно

Міністр житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ упевнений, що опалювальний сезон в Україні почнеться у встановлений термін - 15 жовтня.

Про це він заявив сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів України.

"Опалювальний сезон почнеться для населення з 15 жовтня, а для бюджетної сфери - якщо температура знизиться нижче 8 градусів (середньодобова - УНІАН) - почнеться раніше", - сказав Ю.ХІВРИЧ.

Міністр зазначив, що рішення з цього питання прийматимуть місцеві органи самоврядування.

Відповідаючи на питання журналістів про проблеми з підготовкою України до опалювального сезону, Ю. ХІВРИЧ сказав: "Другого Алчевска у нас не буде, тому що ми 27-го числа починаємо опресовку системи вже готовою".