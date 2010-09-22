Кулинича звільнено з посади голови Держкомзему. Призначено Лисенка

Олега КУЛИНИЧА звільнено з посади голови Державного комітету із земельних ресурсів.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Також, за його словами, звільнений заступник голови Держкомзему Сергій БЕЛЬЧИК.

Призначено Ігоря Лисенка

Ігор ЛИСЕНКО призначений головою Державного комітету із земельних ресурсів (Держкомзем).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ сьогодні журналістам.

Нагадаємо, І. ЛИСЕНКО є начальником Головного управління Держкомзему в Одеській області.

О. КУЛИНИЧ був призначений головою Державного комітету із земельних ресурсів у грудні 2008 року.

Своїм розпорядженням (№866-р від 12 квітня) Кабінет міністрів України призначив С. БЕЛЬЧИКА першим заступником голови Державного комітету України з земельних ресурсів.