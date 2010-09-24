Азаров вважає, що кожне місто має мати генплан розвитку

Прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ наполягає, щоб кожне місто в Україні протягом 2-3 років склало генеральний план свого розвитку.

Про це, як повідомили УНІАН в прес-службі секретаріату КМУ, голова уряду сказав журналістам учора під час робочої поїздки в Одеську область.

"Одна з головних причин, яка гальмує розвиток міст від великих до малих, - відсутність грамотних планів. Щоб не латати діри, а упевнено виконувати масштабні програми, ми повинні знати, де розвиватимуться житлові масиви, де виробничі майданчики, як прокладати і модернізувати міську інфраструктуру", - підкреслив М. АЗАРОВ.

Другою причиною, яка стримує розвиток, голова уряду вважає занадто складні і довгі процедури дозволу на будівництво: "Уряд поставив завдання на 90% скоротити дозвільні процедури в будівництві, залишити тільки необхідне для гарантій якості і безпеки об'єктів, які зводять".

Крім того, М. АЗАРОВ запевнив, що з 2011 року буде відновлено фінансування програм зі збереження культурної спадщини, зокрема і Одеси. "Звичайно ж Одеса - це перлина України, місто з величезним історичним, культурним потенціалом, який потребує збереження і розвитку", - підкреслив він.