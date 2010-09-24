Найбільше звернень по субсидії очікують у жовтні та листопаді - Надрага

Найбільше звернення щодо призначення житлових субсидій очікують у жовтні-листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр праці і соціальної політики Василь НАДРАГА повідомив під час "години уряду" в парламенті.

Він зазначив, що на 24 вересня щодо призначення субсидій за спрощеним порядком у відповідні органи звернулися 792 тис. 200 сімей, що "у 3,5 раза більше, ніж одержувачів житлових субсидій у липні цього року".

За словами В. НАДРАГИ, на сьогодні деякі громадяни звертаються по отримання субсидій через те, що зберігається тепла погода, і в будинках не працюють котли і батареї, тому об'єм споживання газу є незначним. Отже, комунальні платежі не перевищують поріг, коли споживач отримує право на отримання субсидії.

"Найбільшу кількість звернень ми чекаємо у жовтні-листопаді", - сказав міністр.

В. НАДРАГА також повідомив, що, за прогнозами науково-дослідного інституту Мінпраці, кількість одержувачів субсидій "упродовж опалювального періоду 2010-2011 року коливатиметься від 1 до 2,5 млн. сімей, або до 9% усіх українських сімей.

За словами В. НАДРАГИ, "кількість субсидій різко зросте, починаючи з жовтня".

Він нагадав, що, відповідно до постанови уряду від 8 вересня, Міністерству праці і соціальної політики надано право призначати субсидії на опалювальний сезон на підставі заяв, які були подані громадянами в серпні-вересні поточного року. Міністр зазначив, що удруге їм не доведеться подавати документи для отримання субсидій.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня ц.р. уряд затвердив заходи щодо посилення соціального захисту населення в оплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у разі, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу, і 10%, - для непрацездатних громадян.

Тоді міністр праці і соціальної політики В. НАДРАГА повідомив, що уряд скоротив перелік документів, необхідних для нарахування державної допомоги. Зокрема, за його словами, працюючі громадяни повинні надати в органи соціального захисту заяву, декларацію про доходи і майновий стан, а також довідку про доходи, яка підтверджує декларацію.

Міністр уточнив, що для непрацюючих громадян (пенсіонерів та інвалідів) досить лише подати заяву для отримання субсидії, а також декларацію про доходи, яку заповнюють із слів претендента на отримання субсидії.