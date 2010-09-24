Україна накопичила у ПСГ 23 млрд. кубометрів газу

Україна накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) на початок опалювального періоду 23 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради з підготовки до опалювального періоду під головуванням першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА повідомив перший заступник міністра палива і енергетики Сергій ЧЕХ.

За його словами, на складах теплових електростанцій накопичено 3 млн 575 тис. тонн вугілля.

Він зазначив, що накопичені енергоресурси, а також рівень підготовки енергосистеми до зими дозволить забезпечити стабільну роботу енергетичного комплексу в майбутній опалювальний період.

Як повідомляв УНІАН, до початку нового опалювального сезону НАК "Нафтогаз України" планує накопичити у ПСГ близько 27 млрд. куб. м газу.