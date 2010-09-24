Надрага: права на субсидії не будуть мати лише власники кількох авто чи квартир

Права на отримання субсидії на житлово-комунальні послуги не матимуть лише ті громадяни, у власності яких є декілька квартир, автомобілів, або працездатні особи, які тривалий час не працюють і не шукають собі роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Години питань до уряду у Верховній Раді заявив міністр праці Василь НАДРАГА, коментуючи інформацію, що представники соціальних служб ходять по будинках, описують майно і на підставі цього не нараховують субсидії.

У той же час, за його словами, навіть за таких обставин субсидії все одно можуть бути призначені як виняток за рішенням комісій місцевих органів влади з урахуванням усіх обставин, що склалися в сім'ї. "Місцеві органи влади, утворивши відповідні комітети, можуть розглядати, і їм дано право вирішувати питання про можливості призначення субсидій, незважаючи на певні протиріччя" - сказав міністр.

В. НАДРАГА зазначив, що більшість рішень комісій щодо надання субсидій позитивні. При цьому він сказав, що в системі соціального захисту працюють півтори тисячі осіб, і вони не в змозі обійти усі сім'ї, які подали заявки на отримання субсидій.