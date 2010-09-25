МЗС виступає за правове вирішення конфлікту навколо будівництва на Пейзажній алеї

Міністерство закордонних справ України виступає за правове вирішення конфлікту, який виник під час розгляду питання щодо будівництва на Пейзажній алеї у Києві.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за словами посла з особливих доручень МЗС України Юрія ДОРОШЕНКА, Міністерство закордонних справ має намір наполягати на знесенні незаконно встановлених гаражних боксів на приналежній їй земельній ділянці, оскільки в основі конфлікту перебувають інтереси групи власників капітальних споруд на Пейзажній алеї.

Міністерство закордонних справ має намір вирішити конфлікт виключно у правовій площині.

У ситуації, що склалася навколо Пейзажної алеї, недопустимо, щоб на земельній ділянці, що перебуває в державній власності, залишилися незаконно збудовані гаражі. До цього часу для потреб МЗС не було виділено жодної земельної ділянки під будівництво житла для співробітників, і на сьогодні ділянка на Пейзажній алеї є єдиною, виділеною міністерству під забудову, йдеться у коментарі.

Після отримання усіх необхідних висновків архітектурно-містобудівної ради, управління захисту історичної та культурної спадщини Києва, а також після археологічних досліджень МЗС розпочало проектування житлового будинку та оформлення дозволу на будівництво. Згідно з проектом, передбачено дотримання усіх містобудівних норм, розміщення на нижніх поверхах будівлі виставкових залів та інших приміщень для Національного музею історії України, а також обов`язковий благоустрій прилеглої території та скверу.

На той час на ділянці розташовувався 21 гараж. Згідно з рішенням Київради, МЗС мало їх знести, вирішити майнові питання з людьми, що й було частково зроблено. За сприяння МЗС вдалося викупити 11 гаражів. Решту знесли згідно з рішенням виконавчої служби після рішення Господарського суду Києва.

Таким чином, МЗС мало намір уникнути втручання виконавчої служби зі знесення незаконних споруд, але мали місце факти, зокрема з боку тих, хто використовував ситуацію для шантажу та вимагання необґрунтованих компенсаційних сум, зазначає Ю.ДОРОШЕНКО.

У 2005 році підготовчі роботи до будівельних робіт на Пейзажній алеї були припинені. З`явилися 9 капітальних гаражів, а для їхнього прикриття було розбито сквер.

У разі позитивного вирішення питання будівництва будинку на цій ділянці саме МЗС зможе найбільш раціонально його використовувати, оскільки будуть враховані висновки ЮНЕСКО, думка Київради і громадськості, побажання людей, що живуть в сусідніх будинках, зазначається у коментарі.