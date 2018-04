“Київміськбуд”: рішення суду не вплине на виконання зобов’язань перед інвесторами

Рішення Господарського суду Києва про арешт 80% акцій акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд”, а також структура власності і склад акціонерів не вплинуть на господарську діяльність та виконання компанією своїх зобов’язань перед інвесторами.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформаційних комунікацій АТ ХК «Київміськбуд».

У компанії пояснили, що рішення Господарського суду Києва від 16 вересня ухвалено у рамках заявлених вимог позивача: задоволено 1 пункт з 9 внесених у клопотання про забезпечення позову.

“Дане рішення обумовлює єдине обмеження: з моменту набуття його чинності нові власники 80%-го пакета акцій АТ ХК «Київміськбуд» не можуть продати вказані акції до вирішення судової суперечки по суті. Відповідно, цей факт ніяким чином не впливає на господарську діяльність компанії і виконання нею своїх зобов`язань, оскільки стосується лише прав акціонерів, що володіють даним пакетом і що придбали цінні папери холдингу з інвестиційними, а не спекулятивними цілями”, - йдеться у повідомленні.

При цьому керівництво «Київміськбуду» акцентує увагу громадськості на тому, що незалежно від структури власності та складу акціонерів, усі зобов`язання холдингу перед інвесторами будівництва об`єктів та іншими юридичними і фізичними особами будуть виконані в повному обсягу.

У компанії додали, що холдинг продовжить практику тісної партнерської співпраці з владою Києва, включаючи спільну роботу за програмою будівництва житла для постраждалих від афери «Еліта-Центру». У плановому режимі триватиме виконання робіт на НСК «Олімпійський», генеральним підрядником реконструкції якого є «Київміськбуд».

“Керівництво холдингу звертається до представників ЗМІ з проханням відповідально підходити до висвітлення корпоративних подій АТ ХК "Київміськбуд" та не нагнітати соціальну напругу, для якої немає жодних підстав. Зі свого боку АТ ХК «Київміськбуд» гарантує регулярне інформування громадськості про діяльність компанії та оприлюднення офіційної позиції з тих або інших питань”, - запевняють у компанії.

В управлінні також повідомили, що 19 вересня "Київміськбуд" від компанії-реєстратора ТОВ "Адрем" в офіційному порядку була отримана інформація про те, що станом на 19 серпня Київська міська рада не входить до складу акціонерів холдингу. “Новими власниками відповідного пакету акцій нині є зарубіжні інвестиційні компанії: Atima Ltd, Investion Ltd, Akvista Ltd та ін”, - зазначили у холдингу.

У компанії нагадують, що «Київміськбуд» отримав офіційного листа, підписаного керівниками компаній Atima Ltd, Investion Ltd, Akvista Ltd. У ньому, зокрема, йдеться, що перераховані юридичні особи як акціонери АТ ХК «Київміськбуд» орієнтовані на довгострокову співпрацю і зацікавлені у динамічному розвитку холдингової компанії. Як портфельні інвестори, вказані компанії не мають наміру безпосередньо брати участь в операційному управлінні холдингу.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Господарський суд Києва наклав арешт на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», які були придбані ФК «Новий регіон» 29 липня 2009 року.

Суд вирішив для забезпечення позову частково задовольнити вимоги Генеральної прокуратури, зокрема накласти арешт на 80% акцій холдингу, заборонити ТОВ «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» здійснювати будь-які дії щодо внесення змін до системи реєстру власників акцій «Київміськбуду». Наступний розгляд справи у суді відбудеться 12 жовтня.

Генпрокуратура звернулася до суду на користь Київради і Головного управління комунальної власності КМДА до ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», ТОВ «Адрем» про визнання недійсним договору № Д-2009/07/29, укладеного 29 липня 2009 року ГУ комунальної власності КМДА і ТОВ «ФК «Новий регіон» про купівлю-продаж 52 910 760 акцій ХК «Київміськбуд» і застосування наслідків його недійсності.

У позові зазначається, що ТОВ «ФК «Новий регіон» має повернути зобов`язання (80% акцій «Київміськбуду») за актом прийомки-передачі територіальній громаді Києва в особі ДУ комунальної власності КМДА. При цьому реєстратори – ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» – мають внести записи до систем реєстру власників іменних цінних паперів «Київміськбуду» про перехід у власність Київської міськради 52 910 760 акцій.

2 вересня керівництво холдингу заявило, що інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd. стали власниками 80% акцій АТ ХК "Київміськбуд".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.