Експерти УЄФА оглядають українські стадіони

У понеділок, 27 вересня, почався офіційний візит в Україну великої групи експертів УЄФА, яка прибула для огляду арен Львова, Харкова, Києва та Донецька.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро- 2012, це перший з серії візитів, упродовж яких керівники різних департаментів УЄФА і МОК Євро- 2012 інспектуватимуть місця проведення заходів майбутнього турніру за своїми напрямами.

"Експерти з проведення заходів, з логістики, акредитації, забезпечення телетрансляції, безпеки і інших галузей знайомляться зі специфікою кожної арени, щоб забезпечити досконалу функціональність цілого комплексу технічних зон і прилеглих територій під час проведення матчів європершості", - пояснив керівник МОК Євро- 2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ. За його словами, для проведення таких детальних оглядів арен у 2011-2012 роках буде відведено щомісячно по одному дню, щоб до проведення матчів фінальної частини європершості ні на одній з них не було невирішених технічних питань, питань безпеки або інших питань.

У цілому цього тижня в Україні перебувають близько 30 експертів УЄФА. Паралельно з інспекцією українських арен делегація на чолі з менеджером з питань організації заходів УЄФА огляне об`єкти проведення фінального жеребкування.

До кінця тижня в Україну також прибуде директор департаменту зі стадіонів і безпеки Марк ТІММЕР.