На НСК "Олімпійський" завершено перший етап будівельних робіт

На Національному спортивному комплексі «Олімпійський» завершено перший етап будівельних робіт.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, сьогодні віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ взяв участь в монтажі останньої, 80-ї колони для підтримки покриття над трибунами на ННС «Олімпійський».

«Я хочу вас привітати, особливо будівельників, із завершенням першого і дуже важливого етапу», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Віце-прем’єр нагадав, що у березні цього року брав участь у монтажі першої колони, а вже сьогодні, засвідчивши установку 80-ї колони, можна стверджувати, що «усі обіцянки будівельників виконані».

Відповідаючи на запитання журналістів про свої відчуття, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що відчуває те, що “ми вже з чимось впоралися”. “Тобто будівельники справилися, ми лише намагалися не заважати і фінансувати. Ми разом впоралися», - додав віце-прем’єр-міністр.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, на наступний рік заплановано більше приємних і довгоочікуваних відкриттів, зокрема, нових аеропортів, стадіонів: «Наступного року буде більше приємних подій. Тому будемо йти за графіком».

Віце-прем’єр нагадав, що під час чемпіонату в Україні відбудеться 16 матчів, у тому числі два чвертьфінали, півфінал і фінал, а у Польщі – 15 матчів.

Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив журналістам, що сьогодні ведуться переговори щодо закупівлі шести нових швидкісних електропотягів до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За його словами, ці потяги будуть денними і, відповідно, відстань між Львовом та Києвом можна буде подолати приблизно за три години, а між Києвом і Донецьком – приблизько за 5-6 годин. «Укрзалізниця розробить усі відповідні маршрути, головне, щоб нам встигли їх поставити», - додав він.