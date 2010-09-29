Азаров доручив "переламати ситуацію" в будівельній галузі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільному блоку уряду навести лад у системі ціноутворення в будівельній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабміну.

«Потрібно переламати ситуацію в будівництві. Будівельні організації залишають собівартість робіт (не знижуючи – УНІАН) і таким чином обмежують попит. Скорочення попиту не дає ресурсів для продовження будівництва. Створюється замкнуте коло», – сказав М.АЗАРОВ.

Також за словами М.АЗАРОВА, Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні має намір внести зміни до переліку функцій, які виконує Державна іпотечна установа (ДІУ).

«Ми повертаємо Державній іпотечній установі її основну функцію – рефінансування первинних іпотечних кредиторів. Інші непрофільні функції, які фактично призвели до погіршення показників діяльності ДІУ, будуть ліквідовані», – сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.