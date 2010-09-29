Азаров доручив навести порядок у системі ціноутворення в будівельній галузі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільному блоку уряду навести лад у системі ціноутворення в будівельній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабміну.

«Потрібно переламати ситуацію в будівництві. Будівельні організації залишають собівартість робіт (не знижуючи – УНІАН) і таким чином обмежують попит. Скорочення попиту не дає ресурсів для продовження будівництва. Створюється замкнуте коло», – сказав М.АЗАРОВ.