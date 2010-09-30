У Черкасах презентували концепцію розвитку міста

Агентство розвитку міста Черкаси представило Концепцію розвитку міста на 20 років, загальна вартість інвестицій в проект складає 1 млрд дол.

Про це УНІАН повідомили в Агентстві розвитку м. Черкаси.

Згідно з повідомленням, проект розроблений групою британських і українських компаній в співпраці з виконавчим комітетом Черкаської міської ради.

Концепція розвитку міста Черкаси передбачає інтеграцію берегової лінії в міську територію і сприятиме розвитку Черкас як центру спорту, дозвілля і відпочинку.

Зокрема, планується створити нові території суші, утворені шляхом намивання в Кременчуцькому водосховищі, що забезпечить можливості розміщення на них нових бізнес-структур, центрів дозвілля і житлових комплексів.

Серед об`єктів, запропонованих для розміщення на нових островах: поле для гольфу, пасажирський річковий вокзал, конференц-центр, готелі і торгово-розважальні центри, розташовані під захисним геодезичним куполом.

Крім того, в місті передбачається створення бізнес- і технологічних парків на порожніх територіях, а також будівництво національного транспортного і логістичного парку біля існуючого аеропорту.

У агентстві відзначили, що розроблена концепція буде врахована в генеральному плані розвитку міста, який місцева влада планує затвердити протягом жовтня.

При цьому в листопаді у Великобританії планується провести інвестиційну конференцію, щоби залучити інвесторів для реалізації проектів в Черкасах, передбачених концепцією. Перші проекти з розвитку транспортної інфраструктури міста планується почати реалізувати в 2011 році.

Архітектурний супровід і створення плану реалізації проекту здійснюватиме міжнародна архітектурна компанія Chapman Taylor, компанія Waterman займатиметься інженерними рішеннями, а інститут проектування «Діпромісто» поділиться досвідом зонування міської території в Україні. Компанії Gardiner & Theobald і Ardevelops, LLC здійснюватимуть загальне управління проектом і витратами. Агентство розвитку міста Черкаси координуватиме роботу міжнародних компаній-забудовників, інвестиційних установ.

Довідка УНІАН. 25 серпня 2009 року був підписаний Меморандум про співпрацю між Черкаською міською радою і компанією Ardevelops LLC зі створення державно-приватного партнерства у вигляді Агентства розвитку міста Черкаси.