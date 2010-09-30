МінЖКГ спростить процедуру створення ОСББ. Законопроект у Раді...

Міністерство з питань житлово-комунального господарства має намір спростити процедуру створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, за час існування закону про ОСББ мешканці, які займалися їх створенням, зіткнулися з проблемами проведення установчих зборів, реєстрації передачі житлового будинку на баланс, взаємин з монополістами і податковими органами.

Зважаючи на це, у Верховній Раді пройшов перше читання законопроект "Про внесення змін до Закону України про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків", який готують до другого читання.

"Внесені зміни спрямовані на спрощення процедури реєстрації і створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, точніше визначення майнових прав, питання фінансування і так далі. Закон вже допрацьовується з урахуванням наявних проблем, з якими зіткнулися об'єднання в процесі своєї діяльності", - сказав В. ШАПОВАЛЕНКО.

Він зазначив, що за підсумками сьогоднішньої колегії в міністерстві будуть створені три робочі групи, одна з яких працюватиме над пакетом нормативно-правових актів, які стосуються діяльності ОСББ.