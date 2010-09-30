МінЖКГ має намір розробити програму термомодернізації будинків

Міністерство з питань житлово-комунального господарства має намір у 2011 році закласти кошти у державному бюджеті на програму термомодернізації житлових будинків.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

"Ми плануємо у програмі наступного року закласти окремим рядком виділення коштів з бюджету на термомодернізацію будівель. Роботи фінансуватимуться як з державного бюджету, так і з залученням можливостей місцевих бюджетів, а також зовнішніх інвестицій", - сказав він.

Він не уточнив плановану на програму суму, зазначивши, що сьогодні ведуться переговори з потенційними інвесторами, міжнародними фінансовими організаціями, які виявляють цікавість до реалізації таких проектів.

В. ШАПОВАЛЕНКО нагадав, що програмою реформування житлово-комунального господарства до 2014 року поставлено завдання скоротити енергоспоживання на 20%.

За його даними, на сьогодні близько 60% тепловтрат відбуваються в житловому фонді, 30% втрачається при подачі теплогенерувальним підприємством до житлового фонду. "Тому без проведення робіт з комплексної термомодернізації житлових будинків (а це утеплення, приведення конструктивних елементів відповідно до сучасних вимог) розв'язати проблему зниження енергоспоживання неможливо", - вважає він.

В. ШАПОВАЛЕНКО сказав, що в Україні є приклади робіт з термомодернізації будівел, які дозволяють скоротити споживання енергії на 40-50%.

За оцінками фахівців, близько 7% тепловтрат в житлових будинках відбуваються через покрівлю, 40-42% - через стінні обгороджування, 16% - через віконні отвори, близько 25% - через системи вентиляції, 5% - через підвальні приміщення.

Заступник міністра зазначив, що витрати на ремонт покрівлі складають 250-300 грн./кв.м, на ремонт фасаду будівлі - до 300 грн./кв.м. При цьому житловий фонд України зношений більш ніж на 70%.

В. ШАПОВАЛЕНКО акцентував увагу на тому, що в Україні існують проблеми, коли інвестори, які вклали кошти в модернізацію будинків, не можуть повернути свої інвестиції через невмілу політику місцевої влади.

За його словами, у міністерстві буде створена робоча група, яка працюватиме над програмою термомодернізації житлових будинків.