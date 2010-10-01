Українці в січні-серпні сплатили ЖКП на 102,8%

Жителі України в січні-серпні цього року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 19,8 млрд. грн., що становить 102,8% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Івано-Франківській і Сумській областях (110,1-115%), найнижчий – у Севастополі, Одеській області, Києві і Волинській області (69-98,3%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в серпні ц.р. збільшилися на 6,5%, порівняно із серпнем 2009 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) склали 194,3 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у серпні ц.р. зменшилася на 2,3%, порівняно з липнем поточного року, і на початок вересня склала 9 млрд. 813,5 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 4,1 місяця. Зменшення заборгованості відбулося в 24 регіонах країни.

Зокрема, в серпні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 30,2% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 26,7%, за вивіз побутових відходів – 22,5%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 21,3%, за газопостачання – 20,9%.

У січні-серпні ц.р. населення сплатило за електроенергію 4 млрд. 842,7 млрд. грн., що становить 131,4% нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень розрахунків за електропостачання з урахуванням погашення боргів попередніх періодів спостерігався в Одеській, Закарпатській і Херсонській областях (185,9-191,9%), найнижчий – в Чернігівській, Житомирській і Сумській областях (76,2%-90%). Заборгованість населення з оплати за електроенергію на початок вересня склала 2 млрд. 888 млн. грн.

У січні-серпні ц.р. населення України уклало 60,7 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 122,8 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 121,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України в 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% від нарахованих за цей період сум.