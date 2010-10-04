Вартість котеджів під Києвом за 9 місяців зросла на 4% – до 973 дол./кв. м

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні за січень-вересень 2010 року зросла на 4,16% (39 дол.) – до 973 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 158,1 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 4,66% (57 дол.) – до 1290 дол./кв. м при середній ціні 203,2 тис. дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за вказаний період зростання вартості котеджів зафіксовано в Бориспільському районі – на 6,46% (82 дол.) – до 1353 дол./кв. м, Києво-Святошинському, – на 8,06% (102 дол.) – до 1365 дол./кв. м, Макарівському – на 9,58% (80 дол.) – до 912 дол./кв. м, Бородянському – на 3,03% (27 дол.) – до 902 дол./кв. м, Фастівському, – на 4,24% (20 дол.) – до 494 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 3,09% (12 дол.) – до 412 дол./кв. м, Кагарлицькому районі – на 4,93% (30 дол.) – до 630 дол./кв. м, Обухівському районі – на 5,33% (76 дол.) – до 1496 дол./кв. М.

При цьому зниження вартості котеджів спостерігалося у Васильківському районі – на 0,87% (8 дол.) – до 931 дол./кв. м, Броварському, – на 1,13% (11 дол.) – до 946 дол./кв. м, Вишгородському – на 2,97% (на 29 дол.) – до 943 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в серпні 2010 року знизилася на 0,73% (7 дол.) – до 961 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 158,6 тис. дол., у липні 2010 року знизилася на 1,14% (11 дол.) – до 968 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 158,6 тис. дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включено).