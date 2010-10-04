Вторинна нерухомість Львова подорожчала на 4,17%

На вторинному ринку Львова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в січні-вересні цього року зросла на 4,17%, або 57 дол., – до 1 420 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1168 дол./кв. м, найдорожчим, – Галицький, де середня ціна продажу склала 1830 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла в місті зафіксоване в Галицькому районі – на 5,81% (101 дол.) – до 1830 дол., Сихівському – на 4,74% (53 дол.) – до 1168 дол./кв. м, Залізничному – на 2,54% (31 дол.) – до 1260 дол./кв. м, Франківському – на 4,22% (57 дол.) – до 1401 дол., Шевченківському – на 3,99% (47 дол.) – до 1228 дол., Личаковськом районі – на 2% (26 дол.) - до 1311 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.