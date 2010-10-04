Вторинна нерухомість Одеси за 9 місяців подорожчала на 7,1%

На вторинному ринку Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за січень-вересень 2010 року виросла на 7,1% (99 дол.) – до 1500 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався район Котовського з середнім показником 1158 дол./кв. м, найдорожчим, – Приморський район, де середня ціна продажу склала 1722 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Приморському районі – на 7,56% (121 дол.) – до 1722 дол., в районі Таїрово – на 6,81% (91 дол.) – до 1434 дол., в районі Черемхи – на 4,82% (57 дол.) – до 1241 дол., в р-ні Котовського – на 7,03% (76 дол.) – до 1158 дол./кв. м, в районі Молдованка – на 8,05% (91 дол.) – до 1216 дол.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в серпні знизилася на 0,49% (7 дол.) – до 1486 дол./кв. м; у липні – знизилася на 0,56% (8 дол.) – до 1493 дол./кв. м; за січень-червень – зросла на 7,19% (101 дол.) – до 1502 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.