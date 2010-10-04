На вторинному ринку Харкова середня вартість житла за 9 місяців зросла на 8,7%

На вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир у січні-вересні п.р. зросла на 8,67%, або на 82 дол., – до 1 026 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 879 дол./кв. м, найдорожчим – Київський, де середня ціна продажу становила 1 260 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла сталося в Київському районі – на 10,21% (118 дол.) – до 1 273 дол., Ленінському – на 8,43% (83 дол.) – до 1 062 дол., Комінтернівському – на 9,35% (79 дол.) – до 929 дол., Жовтневому – на 10,19% (89 дол.) – до 962 дол., Фрунзенському – на 9,90% (87 дол.) – до 965 дол., Червонозаводському – на 9,57% (82 дол.) – до 937 дол., Московському – на 6,94% (59 дол.) – до 915 дол./кв. м, Орджонікідзевському – на 8,96% (72 дол.) – до 879 дол./кв. м, Дзержинському – на 8,51% (97 дол.) – до 1 232 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за наслідками реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир у серпні п.р. знизилася на 0,84%, або на 9 дол., – до 1 014 дол./кв. м; у липні п.р. знизилася на 0,79%, або на 8 дол., – до 1 023 дол./кв. м; за 6 місяців 2010 року зросла на 9,13%, або на 86 дол., – до 1 031 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.