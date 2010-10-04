Борги із зарплати на комунальних підприємствах столиці ліквідовано - Попов

Борги із заробітної плати на комунальних підприємствах столиці ліквідовано.

Про це сьогодні заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час наради з оперативних питань із заступниками голови КМДА, начальниками головних управлінь і керівниками комунальних підприємств, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«КП «Київпастранс» було одним з найбільш проблемних комунальних підприємств, адже у певний період заборгованість із заробітної плати сягала 40 млн. грн. Щоб оперативно вирішити це питання, ми залучили і Міністерство фінансів, і наші служби. Тепер можна з упевненістю говорити, що станом на 1 жовтня ліквідовано заборгованість на усіх підприємствах комунальної форми власності. Завдання на майбутнє – не допустити її виникнення», – підкреслив О.ПОПОВ.

Разом з тим ситуація на підприємствах державної форми власності залишається складною. Однак, за словами О.ПОПОВА, найближчим часом питання по кожному державному підприємству або акціонерному товариству, де є борги із зарплати, буде розглянуто в індивідуальному порядку.

«Ми плануємо організувати нашу роботу таким чином, аби до кінця року мінімізувати борги на всіх підприємствах Києва», - додав О.ПОПОВ.